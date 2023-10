Akkordeon-Orchester St. Tönis Musikalischer Abend mit großer Vielfalt

Los geht es also am Samstag, 11. November, um 19 Uhr mit dem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend im Forum Corneliusfeld an der Corneliusstraße 25 in St. Tönis. „Alle Gruppen des Akkordeon-Orchesters St. Tönis gestalten diesen Abend auf neue Art und Weise“, so der Verein in einer Pressemitteilung. Zu den Gruppen gehören beispielsweise die Orchester „Stakkato“, „Fun-Tastik“, „Akkzente“ und die „Antonius Harmonists“, die das Instrument Akkordeon jeweils auf ihre eigene Art präsentieren und schon viele Zuhörer haben staunen lassen ob der musikalischen Vielfalt, die damit möglich ist.