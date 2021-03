Angebot des Akkordeon-Orchesters St. Tönis : Musik für Grundschulkinder in den Sommerferien

St. Tönis Die Kinder tauchen in die Welt der Klänge ein, der Melodien und Rhythmen. Spielerisch lernen sie den Umgang mit Instrumenten und deren Klangeigenschaften kennen und lassen sich von der Musik bewegen.

Das Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis bietet erstmals ein zweiwöchiges Ferienprogramm für Kinder von sechs bis elf Jahre in den Sommerferien an. In der ersten Woche (2. bis 6. August) tauchen die Teilnehmer in die Welt der Klänge, Melodien und Rhythmen ein. Spielerisch lernen sie den Umgang mit Instrumenten und deren Klangeigenschaften kennen und lassen sich dabei von der Musik bewegen.