Akkordeon-Orchester St. Tönis : Eine musikalische Woche für Kinder in den Sommerferien

Zu Weihnachten gab’s ein Mitsingkonzert, nun will das Orchester Kinder an die Musik heranführen – nicht nur mit dem Akkordeon. Foto: Orchester. Foto: Akkordeon Orchester St. Tönis

St. Tönis Ein Orchester will an die Musik heranführen.

Woran zupft man, wenn man eine Gitarre zum Klingen bringen will? Kann man aus Alltagsgegenständen Instrumente bauen? Und wie hört sich eine Geschichte aus Tönen an? Mit dem „MachMitMusik“-Projekt will das Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis Kindern die Möglichkeit geben, in die Welt der Klänge, Melodien und Rhythmen einzutauchen. Damit bietet es erstmals ein einwöchiges Ferienprogramm in den Sommerferien an. Spielerisch sollen die Teilnehmer den Umgang mit Instrumenten und deren Klangeigenschaften kennenlernen.