Akkordeon-Orchester St. Tönis : Musikalische Früherziehung schon ab dem Kleinkindalter

Ein Teil des Orchesters bei einem Konzert Ende 2019 im Forum in St. Tönis. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Das Akkordeon-Orchester St. Tönis will ab Februar neue Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene starten. Neben dem Akkordeon mit dabei: Melodica, Mundharmonika und Schlagzeug.

Für Babys und Kleinkinder bis vier Jahre gibt es Eltern-Kind-Gruppen. Im „Musikgarten“ kommt der Nachwuchs mit Musik in Berührung und wird beim Hören, Singen, Fühlen und Tanzen ohne Leistungsdruck gefördert. Geplant sind ein Kurs für Babys bis etwa 18 Monate (30 Minuten wöchentlich mit Begleitperson), der Musikgarten 1 für Kleinkinder von 18 Monaten bis etwa drei Jahre (30 Minuten wöchentlich mit Begleitperson) und der Musikgarten 2 für Kinder von drei bis etwa vier Jahre (45 Minuten wöchentlich mit Begleitperson). Die Gruppen sollen jeweils fünf bis zehn Kinder umfassen.

Ab etwa vier Jahre besuchen die Kinder die musikalische Früherziehung ohne Begleitperson. Entsprechend ihres Entwicklungsstands wird die Musik durch die Bewegung, im Tanzen und Singen, beim Trommeln, im Hören sowie über das Experimentieren an Instrumenten erlebt. Obwohl die Kursangebote inhaltlich aufeinander aufbauen, ist ein Einstieg in jeder Stufe ohne Vorkenntnisse problemlos möglich. Gruppengröße: fünf bis zwölf Kinder. Dauer: 45 Minuten.

Kinder ab fünf Jahre können die Melodica erlernen. Das ist ein Blasinstrument mit Klaviertastatur, das sich als Einstieg für Tasteninstrumente eignet. Das Instrument ist wegen seiner fixierten Tonhöhe und den kinderfreundlichen Maßen das ideale Einstiegsinstrument für schnelle Lernerfolge mit kleinem Anspruch an die Motorik der Kinder.

Tanz und Musik in einem Studio

Kommen und Gehen in Düsseldorf

Kommen und Gehen in Düsseldorf : Tanz und Musik in einem Studio

17 Minuten lang abtauchen in die Gedankenwelt der Hippies

Bands in Krefeld

Bands in Krefeld : 17 Minuten lang abtauchen in die Gedankenwelt der Hippies

Kirchenmusik in Krefeld

Kirchenmusik in Krefeld : Bach lieben: Ein Gespräch über Musik

Außerdem ist die Melodica sehr robust und handlich. Mit ihr können sich die Kinder leicht fundierte Grundlagen im Instrumentalspiel, Notenlesen und Rhythmik erarbeiten. In der Regel wird dieser Unterricht in Kleingruppen für ein Jahr angeboten. Dauer: 45 Minuten.

Danach kommt der Kurs Akkordeon für alle – Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das Instrument kann von Kindern ab sechs Jahren erlernt werden; aber auch Jugendliche und Erwachsene (gerne Wiedereinsteiger) werden schnelle Erfolge genießen können, Spaß bei der Sache haben und nette Leute kennenlernen, verspricht das Orchester. Der Unterricht findet in Kleingruppen oder als einzeln (45 Minuten) statt. Das Spielen in einem Orchester ist je nach Leistungsstand jederzeit möglich. Ähnliche Kurse gibt es zudem für die Mundharmonika und das Schlagzeug. Die Dauer dieses Unterrichts erfolgt nach Absprache. Die Kurse finden im Vereinsheim an der Corneliusstraße 25b statt.