Interessensgemeinschaft „St. Tönis erleben“ : After-Work-Veranstaltung in der Innenstadt wurde gut angenommen

St. Tönis Die Interessensgemeinschaft „St. Tönis erleben“ hatte zur zur After Work-Veranstaltung eingeladen. Besucherinnen und Besucher genossen das vielfältige Angebot in der Innenstadt.

After Work – nach der Arbeit – in der St. Töniser Innenstadt: Zahlreiche Besucher sind gekommen und verweilten. Man bummelte durch die Hochstraße und die Geschäfte, lauschte Musik, schlemmte Leckereien, genoss ein Glas Wein, Kinder lachten und spielten. Die Interessengemeinschaft „St. Tönis erleben“, der sich rund 100 Unternehmen aus den Bereichen Handel, Handwerk und Gastronomie angeschlossen haben, lud am vergangenen Freitag zum gemütlichen Treffen nach Feierabend in die Innenstadt ein. Die Besucher wurden in einigen Ladenlokalen, unter anderem im Geschenkelädchen „Glücksmomente“, bei Optik Scholl und im „Frauenzimmer“ mit einem Gläschen Sekt und Knabbereien begrüßt. Weinliebhaber drängten sich um den Stand der Weinbar de Cassan aus Uerdingen, die auf dem Rathausplatz edle Tropfen ausschenkte. Der „Teigscheich“, bot Crêpes und Waffeln an, süß und herzhaft. Inhaber Thomas Böhm gilt in der Apfelstadt schon als „Institution“, seit 19 Jahren ist er auf jedem Fest als Anbieter mit dabei. Stefan Kremers und sein Team vom „Messwerk“ boten u.a. diverse Burger an, Pasta-Fans trafen sich am Stand von „Mac by Mölle“ und genossen Käsemakkaroni mit hausgemachten Soßen. Spielwaren Lessenich hatte einen großen Spielestand vor dem Laden aufgebaut. Für Live-Musik sorgte auf dem Rathausplatz Harry Klupsch (74), genannt Trecker Harry. Der Erlös kommt diesmal der „Tönisvorster Hilfe“ zugute.