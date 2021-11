Gesundheitsversorgung in Tönisvorst : Hausärzte stehen vor einem Generationswechsel

Gesundheitsversorgung in Tönisvorst

Tönisvorst In Tönisvorst ist aktuell keine Hausarztstelle vakant. Doch das kann sich schnell ändern. Denn über 50 Prozent der Hausärzte sind über 60 Jahre alt.

„Im gesamten Kreisgebiet gibt es derzeit Bedarf an insgesamt 2,5 Hausarztstellen“, erklärte Dieser. Sie gab aber zu verstehen, dass ständig Änderungen eintreten könnten. Im Stadtgebiet von Tönisvorst ist aktuell keine Hausarztstelle vakant. Dass sich das aber sehr schnell ändern kann, machte eine Grafik deutlich: Auch im Vergleich mit den anderen Kommunen im Kreis Viersen ist der Anteil der Hausärzte, die über 60 Jahre alt sind, besonders hoch, er liegt bei über 50 Prozent. Hier kündigt sich ein Generationswechsel an. Unter diesem Aspekt macht die Einstellung von Laura Otten Sinn – sie arbeitet seit dem 1. Oktober als Ärztescout. Eine ihrer Aufgaben wird es sein, Ärzte bei der Suche nach einem Praxisnachfolger zu unterstützen. Es gebe Strukturfonds in versorgungsschwachen Gebieten.