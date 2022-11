Adventskranz aus Trockenblumen selbst gestalten Anne Langenfurth aus St. Tönis zeigt, wie’s geht

Schritt 3: Wenn der Kranz (bis auf die Unterseite) komplett mit dem Moos bedeckt ist, kann man mit dem Dekorieren der Trockenblumen beginnen. Diese können mit den Stecknadeln festgesteckt oder vorsichtig in das Moos geschoben werden. In diesem Beispiel wurden getrocknete und stabilisierte Hortensien, Pfefferbeeren und getrocknete Achillea verwendet. Natürlich kann man auch jegliche Art von Trockenblumen nehmen, die man in der Natur oder im eigenen Garten findet.