Adventskalender – Wir öffnen Türen : Street One an der Hochstraße 23 in St. Tönis

St. Tönis, Türchen Nummer 23 Street One Foto: Norbert Prümen

St Tönis Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 23: Street One an der Hochstraße 23 in St. Tönis.

Frauen, die sagen, sie kennen das aktuelle Wintermode-Sortiment in- und auswendig, die kennen Street One an der Hochstraße 23 in St. Tönis nicht. Denn das Sortiment in dem Einzelhandelsgeschäft, in dem sich alles um die Damenoberbekleidung dreht, begrüßt jeden Monat eine neue Kollektion in seinen Räumlichkeiten, und damit ändert sich die Auswahl ständig. Es gibt immer Neues zu entdecken, und das macht den Besuch jedes Mal zu einem Erlebnis und einer Entdeckertour.

Diese sich ständig ändernde Warenvielfalt zeichnet Street One aus. In dem stilvollen, modernen Ambiente macht Shoppen zudem Spaß. Dazu kommt die Beratung durch das Fachpersonal in Form von Store-Managerin Monika Müller-Stengel und ihrer Mitarbeiterin Heike Galland. „Uns macht Beratung wirklich Freude. Nichts ist schöner, als wenn eine Kundin mit einem glücklichen Gesicht unser Ladenlokal verlässt und weiß, dass sie das für sie Richtige eingekauft hat“, sagt Müller-Stengel. Wenn wirklich einmal die passende Größe nicht da sein sollte, dann ist das auch kein Problem. Was in St. Tönis nicht vor Ort ist, kann von einem anderen Street-One-Store geordert werden.

Street One hat dabei eine Damenoberbekleidung, die junge und jung gebliebene Frauen anspricht. Bei den Größen findet die zierliche Frau mit Größe 34 genauso aktuelle schicke Mode wie die Frau mit den etwas ausgeprägteren Formen, die auf Größe 44 zurückgreifen möchte. Zu der Damenoberbekleidung gehören natürlich auch die passenden Accessoires in Form von Gürteln, Schals, Tüchern und Mützen. Was aktuell in keinen Damenkleiderschrank fehlen sollte, ist Strick. Lange Strickjacken sind genauso der Renner wie Pullis mit Streifen. Immer noch top sind Animalprints. Bei den Farben darf es auch mal ein kräftiges Rot und sogar etwas Neonfarbenes sein. Bei den Hosen ist der Reißverschluss auf die Seite gerutscht. Bei den Jeans gilt hingegen: Es gibt sie in sämtlichen Formen und Farbschattierungen.

Kurzum: Alles ist möglich. Street One gehört indes seit nunmehr 21 Jahren zum Stadtbild von St. Tönis und sorgt dafür, dass nicht nur die Tönisvorster Frauen modisch immer up to Date sind. Foto: Prümen

(tre)