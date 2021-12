Adventskalender – Wir öffnen Türen : Restaurant Ravvivi an der Hochstraße 21 in St. Tönis

St. Tönis, Türchen Nummer 21 - Ravivi Foto: Norbert Prümen

St Tönis Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 20: Das Restaurant Ravvivi an der Hochstraße 21 in St. Tönis.

Entspannen und genießen, dafür steht die Trattoria Birreria E Caffé „Ravvivi“ an der Hochstraße 21 in St. Tönis. An dieser Adresse ist die italienisch-sizilianische Küche zu Hause. Ob die Gerichte der Speisekarte oder die der regelmäßig wechselnden Zusatzkarte: Alles kommt frisch zubereitet auf den Tisch. Die frische Pasta überzeugt mit ihrem Geschmack, und die Pizzen, die aus dem Steinofen kommen, haben nicht nur in Tönisvorst eine Vielzahl von Liebhabern. Das „Ravvivi“ ist inzwischen weit über die Apfelstadt hinaus beliebt. Ein Highlight ist die Pizza mit Trüffelpilzcreme und Burrata. Die hausgemachten Pizzabrötchen mit Sesam haben ebenso ihre Fangemeinde. Bei den Vorspeisen punktet der gegrillte Oktopus an Linsensalat.

Ob das panierte Kalbsschnitzel mit Salat, das Rumpsteak vom Grill, das Kabeljaufilet, die Paccheri mit sizilianischer Fenchelwurst in Tomatensauce, die vegetarische Pizza oder typisch sizilianisch, der frittierte Reis mit Lachstatar – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Jeden Sonntag lockt zudem von 10.30 bis 15 Uhr der Brunch. „Unser Brunch ist natürlich italienisch angehaucht“, sagt Gianmarco Caruana, der Restaurantleiter des „Ravvivi“. Die Besucher können sich unter anderem auf das klassische Panino, italienischen Aufschnitt, Auberginentörtchen, Arancini (frittierte Reisbällchen) und das Cornetto, wie das mit Puderzucker bestäubte Buttercroissant genannt wird, freuen. An Heiligabend sowie am ersten und zweiten Feiertag bietet das „Ravvivi“ ebenfalls den Brunch an. Auch wer nur gemütlich einen Wein, einen Cocktail oder ein Bier trinken möchte, ist bei „Ravvivi“ an der richtigen Adresse. Und dann hat das „Ravvivi“ auch noch zwei Kegelbahnen. Hier kann der Sport mit leckerem Essen kombiniert werden. Foto: Norbert Prümen

(tre)