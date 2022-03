Finanziert durch viele Spenden : Action Medeor will Lkw in Serie in die Ukraine schicken

Action Medeor will Lkw in Serie in die Ukraine schicken

Tönisvorst Das Medikamentenhilfswerk Action Medeor aus Tönisvorst will wöchentlich zwei volle Lkw mit Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern in die Ukraine schicken. Die Waren sollen von Ternopil aus im ganzen Land weiterverteilt werden.

Das Deutsche Medikamentenhilfswerk Action Medeor aus Tönisvorst beginnt damit, Hilfstransporte in Serie in die Ukraine zu organisieren. Das teilte das Medikamentenhilfswerk am Donnerstag mit. Nachdem bereits in der vergangenen Woche ein erster Transport erfolgreich von Tönisvorst in Richtung Ukraine auf den Weg gebracht werden konnte, wollten die Helfer nun nachlegen: Wöchentlich sollen demnächst zwei volle Lkw mit dringend benötigten Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern in die Ukraine geschickt werden.