Spendenmarathon zu Ostern : Action Medeor und Händler planen Spendenaktion

Vorst Vom 23. März bis zum 17. April soll ein „Oster-Spendenmarathon“ stattfinden.

Die Spendenkampagne „Notfall-Pakete für Menschen“ des NRW-Handelsverbands Krefeld-Kempen-Viersen und des Medikamentenhilfswerks Action Medeor mit Sitz in Vorst hat in fünf Jahren 16.000 Euro zusammengebracht. Ehrenamtliche Helfer hatten rund 330 Dosen in Geschäften aufgestellt, um für die weltweite Nothilfe zu sammeln.