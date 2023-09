Action Medeor aus Tönisvorst freut sich über Pfandbons Kundschaft hat mehr als 30.000 Euro gespendet

Marktleiter Hans-Joachim Zielke staunt angesichts dieser stolzen Summe: 31.426,46 Euro hat die Kundschaft des Rewe-Marktes an der Ringstraße in St. Tönis seit 2014 für das Medikamentenhilfswerk Action Medeor gespendet. Die Mitarbeitenden an der Kasse seien immer wieder erstaunt, dass diese kleinen Pfandbeträge eine so große Gesamtsumme ergeben.