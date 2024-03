Action Medeor wird 60 Jahre alt Die Vorster Notapotheke der Welt wird 60 Jahr alt

vor 60 Jahren hatte der Vorster Landarzt eine Idee: In seiner Praxis stapelten sich Ärztemuster der Pharmaindustrie, die keine Abnehmer fanden. Seinen Kollegen ging es ähnlich und so beschloss Ernst Boekels gemeinsam mit einigen Mitstreitern, bundesweit Medikamentenmuster und nicht gebrauchte Arzneien zu sammeln, um sie dann in Entwicklungsländer zu schicken, in denen absoluter Mangel an pharmazeutischer Hilfe herrschte.