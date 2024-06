Hilfswerk aus Tönisvorst Action Medeor hat 1,6 Millionen Menschen in Not geholfen

Siegfried Thomaßen, Präsident von Action Medeor, richtete seinen Blick auf das Jahr 2023. Die Erdbeben in der Türkei, Syrien, Marokko und Afghanistan seien hier ebenso zu nennen wie die Überschwemmungen in Libyen, Kongo und Tansania sowie der anhaltende Krieg in der Ukraine. „Wir haben unter diesen Umständen einmal mehr die Leistungsfähigkeit unseres Hilfswerks unter Beweis gestellt – und wir haben strategische Weichen für die Zukunft gestellt“, betonte Thomaßen. Er verwies darauf, dass der frühere Vorstand Christoph Bonsmann nun das Amt des „General Director Africa“ übernommen habe und man die Standorte in Tansania und Malawi in Zukunft deutlich stärken werde. Gleichzeitig habe man das Leitungsteam neu aufgestellt. „Wir sind froh, dass wir Angela Zeithammer und Kerstin Steuler in den erweiterten Vorstand berufen konnten und der Verein weiterhin von Sid Peruvemba als Vorstandssprecher vertreten wird“, sagte Thomaßen.