Hilfswerk aus Tönisvorst Action Medeor eröffnet Produktionsanlage in Tansania

Bislang würden Hämatologie-Reagenzien in Tansania nicht hergestellt, sondern regelmäßig aus Asien importiert – verbunden mit hohen Kosten, langen Transportwegen und einer permanenten Abhängigkeit von internationalen Lieferketten, so das Hilfswerk. Die erste lokale Produktionsstätte in Ostafrika soll dem nun einen Gegengewicht entgegensetzen. „Wir möchten Reagenzien für die Blutanalyse aus lokaler Produktion verfügbar machen, und zwar deutlich günstiger, sicherer verfügbar und auf höchstem Qualitätsniveau“, so Bonsmann. Die Produktionskosten der Reagenzien seien in Kibaha nach ersten Schätzungen nur halb so hoch wie die Kosten der importierten Produkte.