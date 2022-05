Action Medeor aus Vorst bringt den Wagen nach Ternopil : Spielerberater Struth kauft Rettungswagen für die Ukraine

Vorst Spielerberater Volker Struth hat als Privatmann einen Rettungswagen gekauft, der jetzt von Action Medeor in die Ukraine gebracht wird.

Das Hilfswerk hatte bereits im Rahmen von Hilfslieferungen drei Rettungswagen in die Ukraine gebracht. Die Fahrzeuge Nummer vier und fünf werden Donnerstag in die Ukraine transportiert. „Wir freuen uns, dass Herr Struth unsere Aktion mit den Rettungswagen unterstützt“, sagte Christoph Bonsmann, Vorstandsmitglied bei Action Medeor. „Ich finde die Idee super und hoffe, dass die Rettungswagen nicht den Bomben zum Opfer fallen“, sagte Struth, der sich am Dienstag persönlich einen Eindruck von der Arbeit des Hilfswerkes machte

Die Fahrzeuge werden zunächst in die westukrainische Stadt Ternopil gebracht, wo das Krankenhaus im engen Kontakt mit dem Hilfswerk aus Vorst steht. Dann fahren die Rettungswagen weiter in die ostukrainische Stadt Kostjantyniwka. Die Sports360-Stiftung unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in besonderer gesundheitlicher und sozialer Not und macht sich für die Sportförderung stark. „Fußball begeistert in Deutschland Millionen von Menschen und zeigt uns, was möglich ist, wenn Menschen unter­schiedlichster sozialer Hinter­gründe und Herkunft sich zusammentun und an einem Strang ziehen. Er ist daher prädestiniert dafür, Menschen mit Begeisterung hinter einer guten Sache zu vereinen. Unsere prominenten Familien­mitglieder gehen dabei stets mit gutem Beispiel voran“, sagte Struth.