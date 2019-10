Action Medeor : Hilfsgüter von Vorst aus nach Syrien

Vorst Das Medikamentenhilfswerk Action Medeor schickt Geld und Sachspenden in das krisengebeutelte Land.

Das Medikamentenhilfswerk Action Medeor mit Sitz in Vorst beteiligt sich mit mehreren Hilfslieferungen an der Unterstützung zur Versorgung der Bevölkerung im krisengebeutelten Syrien. Eine Sendung im Wert von 20.000 Euro ist bereits auf dem Weg nach Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, um von dort nach Syrien weiter transportiert zu werden, zwei weitere sollen zeitnah folgen.

Bei einem Besuch von Vertretern der Hilfsorganisationen „Orient for Human Relief“ und „Multifaith Alliance for Syrian Refugees“ in den Räumen von Action Medeor an der St.-Töniser-Straße in Vorst ließen sich die Verantwortlichen auf den neuesten Stand im Syrien-Konflikt bringen. Inmitten des seit dem Frühjahr 2011 schwelenden Bürgerkriegs und dem Einmischen Russlands und der Türkei, berichtet Ammar Martini (Orient for Human Relief), würden es die Hilfsorganisationen schaffen, unter anderem knapp 20 Krankenhäuser, zehn Ärztehäuser sowie mehrere Dialyse-Center und mehr als zehn Rettungswagen aufrecht zu erhalten.