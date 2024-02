Action Medeor aus Tönisvorst hilft in der Ukraine Kurz mal Kind sein im Bunker

Neben positiven Erlebnissen wie dem monatlichen Spielenachmittag für die Kleinen gibt es auch viele düstere Erinnerungen an die kurze Reise. Da ist die Familie mit vier Kindern, die in einem Haus lebt, das vor dem Krieg zehn Jahre lang unbewohnt war, in dem es kein Gas und kein Wasser gibt, in dem dank Action Medeor aber nun ein kleiner Ofen zumindest für etwas Wärme sorgt. Fast 500.000 Binnenflüchtlinge leben vor allem in den westlichen Gebieten an der Schwarzmeerküste, die Infrastruktur sei darauf kaum ausgelegt und in weiten Teilen zerstört, sagt Bremers. In den östlichen Gebieten der Region, in der Action Medeor tätig ist, in Cherson beispielsweise, ist die Lage noch dramatischer, doch auch dort leben nach wie vor Menschen. „Viele möchten in ihre Heimat zurück, ältere Menschen haben zum Teil schlicht nicht die Möglichkeit wegzugehen. Doch auch Familien mit Kindern leben dort, täglich gibt es russischen Beschuss.“