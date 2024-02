Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Spenden haben deutlich nachgelassen“

700 Hilfssendungen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 900 Tonnen und einem Wert von insgesamt über zwölf Millionen Euro haben das Medikamentenlager des Hilfswerks Action Medeor an der St. Töniser Straße in Vorst seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor genau zwei Jahren verlassen. „Das ist der größte Hilfseinsatz in unserer 60-jährigen Geschichte“, sagte Action-Medeor-Vorstandsmitglied Christoph Bonsmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum zweiten Jahrestag des Krieges, zu der auch Vertreter von lokalen Partnerorganisationen gekommen oder zugeschaltet waren. Die Botschaft lautete: „Wir sind weiterhin dringend auf Spenden angewiesen“, so Kommunikationsleiterin Angela Zeithammer.