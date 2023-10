Lieferung von Action Medeor aus Tönisvorst Hilfe für Menschen aus der Region Bergkarabach

Schon am 20. September verließ eine Sendung per Lkw das Medikamentenlager von Action Medeor an der St. Töniser Straße in Vorst in Richtung Jerewan. „Nach dem Hilferuf, den wir jetzt erhalten haben, werden wir nun weitere Unterstützung leisten“, so Vorstandssprecher Peruvemba.