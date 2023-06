Action Medeor aus Tönisvorst Medikamentenhilfswerk freut sich über Erlös des Apfelblütenlaufs

Die Spendensumme fließt derweil wie immer komplett in die Not- und Katastrophenhilfe von Action Medeor. „Es gibt so viele Katastrophen fern unseres Radars, von denen die Menschen hier gar nichts erfahren“, sagt Vloet. So gab es im Kongo im Grenzgebiet zu Burundi eine Überschwemmungskatastrophe, die eine halbe Million Menschen betroffen hat und bei der von über 5000 Toten gesprochen wird. „Die Menschen dort haben teilweise schon in Flüchtlingslagern gelebt – und nun diese Zusatzkatastrophe“, sagt Vloet.