Bildung in St. Tönis Was MEG-Abiturienten für ihre Zukunft planen

In Nordrhein-Westfalen stehen für tausende Abiturienten aktuell die Abiturprüfungen auf dem Programm. Noch bis Mitte Mai schreiben die Schülerinnen und Schüler in NRW ihre Klausuren. Unsere Redaktion hat mit Abiturienten des Michael-Ende-Gymnasiums in Tönisvorst gesprochen, die von ihrem Abituralltag und ihren Wünschen für die Zukunft berichten.