Betreuung vom 17. Juli bis zum 4. August Ab 24. April zum Tönisvorster Ferienspaß anmelden

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Tönisvorst den Tönisvorster Ferienspaß für Kinder bis zwöl Jahren an. Die Betreuung findet vom 17. Juli bis zum 4. August in der OGS Hülser Straße statt. Angeboten wird auch ein Mittagessen. Kinder können ab dem 24. April, 10 Uhr, unter der E-Mail-Adresse Iris.jung@toenisvorst.de angemeldet werden. Darauf macht die Stadt Tönisvorst aufmerksam.