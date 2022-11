Spendenübergabe an Action Medeor in Vorst : Beim Apfelblütenlauf kamen 8650 Euro zusammen

Spendenübergabe an Action Medeor in Vorst

Vorst Traditionell gehen die Einnahmen des Apfelblütenlaufs an Action Medeor. Bei der Spendenübergabe wurden Details zum Lauf im kommenden Jahr bekannt.

1650 Läufer gingen im Juni beim Apfelblütenlauf an den Start. Hunderte von Menschen kamen zudem zum Familienfest auf dem Gelände des Vorster Medikamenten-Hilfswerks Action Medeor, das auch Start- und Zielpunkt der Benefizläufe war. Der Tönisvorster Apfelblütenlauf, auch wenn er in diesem Jahr nicht in der Apfelblütenzeit stattfand, war ein voller Erfolg. Und das nicht nur an dem Tag selbst: Bei der Benefizveranstaltung kamen 8650 Euro zusammen, die jetzt an Action Medeor überreicht wurden.

„Wir freuen uns sehr über diese Summe. Das Geld wird in die Not- und Katastrophenhilfe fließen“, sagte Norbert Vloet von Action Medeor bei der feierlichen Übergabe. Nicht nur die Ukraine benötigt Unterstützung. Die große Überschwemmungskatastrophe in Pakistan oder die Menschen, die in Ländern wie Somalia unter Hunger leiden, brauchen ebenso dringend Hilfe. Da das Geld nicht zweckgebunden ist, kann es dort eingesetzt werden, wo die Not aktuell am größten ist.