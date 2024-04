Erstkommunion in Tönisvorst 85 Kinder gehen in Tönisvorst zur Erstkommunion

85 Jungen und Mädchen gehen am Weißen Sonntag und in den kommenden Wochen in Tönisvorst mit zur Erstkommunion. In St. Godehard in Vorst werden am 6. und 7. April 34 Kinder aus der Hand von Pfarrer Thomas Eicker die Heilige Kommunion empfangen und sind gemeinsam mit ihren Eltern noch einmal zu einem Dankgottesdienst am Montag um 10 Uhr eingeladen.