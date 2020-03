St. Tönis : 76-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Foto: Günter Jungmann

St. Tönis Traurige Nachricht: Am Samstag wurde eine 76-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der L 362/Unterweiden lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb die Frau aus St. Tönis an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus.

(RP)