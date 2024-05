SC St. Tönis 75 Jahre: Änne Sieverding feiert besonderes Vereinsjubiläum

Für sie ist das so treue Mitglied ein gutes Symbol dafür, was Sport bewirken kann. „Dass sie in der damaligen Situation Mitglied geworden ist und es über all die Jahre auch geblieben ist, durch alle Veränderungen des Lebens, alle Krisen, vielleicht auch die ein oder andere Krankheit hindurch, zeigt ja, welche Bedeutung der Sport für Menschen hat. Und er trägt auch dazu bei, dass Menschen fit bleiben und gesund altern. Denn klar ist: Die erste Voraussetzung, 75 Jahre Mitglied in einem Verein zu sein, ist überhaupt so alt zu werden. Wir sind überaus stolz auf Änne Sieverding und hoffen, dass noch viele weitere Jahre hinzukommen“, betont sie.