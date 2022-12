GGS Corneliusstraße Stolzes Ergebnis des Sponsorenlaufs

60 Prozent der Summe, also 4434,51 Euro, gingen an den schuleigenen Förderverein, wobei dessen Vorsitzender Nico Albrecht das Geld entgegennahm. Über die restlichen 40 Prozent in Höhe von 2956,34 Euro freut sich der Verein Enyemaka Ohaneze freuen, für den Marianne Kramer und Pfarrer Oliverdom Oguadiuru vor Ort waren. Der Verein ist in Nigeria aktiv und leistet Hilfe zur Selbsthilfe. In Oke-Ogbe, das am Metropolenrand von Lagos liegt, ist ein Ausbildungszentrum für junge Menschen geschaffen worden, in dem verschiedene Berufe erlernt werden können. Zum Zentrum gehören eine Schneiderei, eine Metall- und Holzwerkstatt sowie das Friseurhandwerk. Mittlerweile konnte ein zweites Gebäude für eine Bäckerei und Catering gebaut werden. Außerdem wurde eine Solaranlage installiert. Seit 2015 unterstützt die Grundschule die Projekte des Vereins durch ihren Sponsorenlauf. Jühe bedankte sich im Namen der Schule bei all den großzügigen Spendern, die das tolle Ergebnis möglich gemacht haben. Zeitgleich konnte sich die GGS über eine Spende des Fördervereins in Form von neuen Sachbüchern für die Bibliothek freuen.