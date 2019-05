Tönisvorst : 500 Tönisvorster Schüler demonstrieren fürs Klima

Tönisvorst Obwohl sie freitags in der ersten Stunde keinen Unterricht haben, erscheint die 7c des Michael-Ende-Gymnasiums am Freitag pünktlich um 8 Uhr im Forum des Schulzentrums. Weitere 500 Schüler sind dort versammelt.

Bevor es losgeht, stimmen die Oberstufenschülerinnen Merle Braune und Zoe Kranz die Zuhörer ein. „Lasst Euch nicht von Leuten einschüchtern.“ Bereits am 3. Mai sei in Deutschland der Earth Overshoot Day gewesen, also der Tag, an dem die Bevölkerung mehr Ressourcen verbraucht hat, als im laufenden Jahr nachwachsen können, wissen die Schülerinnen.