Umweltschutz : 500 Mehrwegbecher für Tönisvorst

Tönisvorst Unzählige Einwegbecher aus Plastik oder Pappe landen täglich im Müll – oder auf der Straße. In Tönisvorst werden nun Mehrwegbecher angeschafft, die die Gastronomen an ihre Kunden gegen zwei Euro Pfand ausgeben können.

Die Stadt Tönisvorst schafft 500 Mehrwegbecher aus Keramik mit dem Apfelstadt-Logo an. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Mobilität, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Ausgangspunkt war ein Antrag der Grünen, die die Umweltverschmutzung durch Wegwerfbecher beklagen.

„Durch die Nutzung von To-Go-Bechern inklusive Zubehör entstehen in Deutschland jährlich 55.000 Tonnen Abfall. Damit hat der Becher die Plastiktüte als Abfallverursacher im Alltag überholt. Bei Heißgetränken – wie Kaffee, Tee und Kakao – macht der Verbrauch rund 34 Becher pro Kopf und Jahr aus. Durchschnittlich wird ein Becher nur zehn Minuten genutzt, bevor er in den Müll wandert“, schreiben die Grünen in ihrer Antragsbegründung und stützten sich dabei auf Daten der Verbraucherzentrale. Zwar setzen laut den Grünen bereits einige Eiscafés, Cafés und Bäckereien recycelbare Materialien ein, trotzdem entstehe vermeidbarer Müll. Deshalb beantragten die Grünen, dass alle interessierten Verkaufsstellen mit einer Erstausstattung „Apfelstadt -Mehrwergbecher“ ausgestattet werden.