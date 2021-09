Ausschuss für Umwelt, Klima, Energie und Landwirtschaft in Tönisvorst : 50 Prozent des Energieverbrauchs findet in Haushalten statt

Photovoltaik boomt, aber es sind noch viele Dächer frei, sagte der Experte. (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Uwe Anspach

Tönisvorst Es sei noch viel Potenzial auf dem Weg von den fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien, berichtete ein Experte im Ausschuss für Umwelt, Klima, Energie und Landwirtschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

In Deutschland ist jeder Einwohner für knapp zehn Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr verantwortlich. In Tönisvorst sind es nur 5,6 Tonnen. Das Ziel ist eine Tonne. Doch bis wann soll dieses Ziel erreicht werden? Bis 2045, oder vielleicht schon früher? Im Tönisvorster Ausschuss für Umwelt, Klima, Energie und Landwirtschaft ging es um diese und ähnliche Fragen.

Als Gesprächspartner stand Reiner Tippkötter vom Büro Energielenker in Greven zur Verfügung. Er war aus dem nördlichen Münsterland angereist, um einen Zwischenbericht über die Fortschreibung des integrierten Klimakonzepts für den Kreis Viersen zu geben. Und er ging auch explizit auf die Situation in der Stadt Tönisvorst ein.

Reiner Tippkötter erklärte, dass Klimaneutralität erreicht sei, wenn jeder Einwohner im Jahr weniger als eine Tonne CO2 verursache. „Komplett auf null zu kommen, wird nicht gehen“, sagte er. Er lobte die Stadt für den jetzt schon vergleichsweise niedrigen Wert, und er weiß, wovon er spricht: Energielenker betreut und berät rund 300 Kommunen in ganz Deutschland.

Um künftig noch mehr CO2 einzusparen, komme es darauf an, an den richtigen Hebeln anzusetzen. 50 Prozent des Energieverbrauchs finde in den Haushalten statt, das sei mehr als erwartet. Die Grafiken, die Tippkötter präsentierte, überraschten – und enttäuschten: Die Anstrengungen der vergangenen Jahre war an diesen Grafiken nicht ablesbar. Tippkötter hatte einen Trost parat: „Das ist fast bundesweit so.“

Aber die hohe Dynamik, die sich zurzeit entwickle, zum Beispiel bei der E-Mobilität, werde bald deutliche Auswirkungen haben. Dass Photovoltaik boome, sei ein weiteres Indiz für eine zurückgehende Belastung mit CO2. „Aber es sind noch viele Dächer frei“, beklagte Reiner Tippkötter. Da sei noch viel Potenzial auf dem Weg von den fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien.

Die Stromerzeugung spielt dabei eine zentrale Rolle, nicht nur für die E-Mobilität, sondern auch für das Heizen mit Erdwärme. Die Klimaneutralität im Jahre 2045 zu erreichen, ist für Tippkötter „ein ganz, ganz ambitioniertes Ziel“. Vor zwei Jahren hatte der Rat im Zusammenhang mit dem Klimanotstandsbeschluss das Jahr 2036 festgelegt. Um dieses mehr als ehrgeizige Ziel zu erreichen, müsste die Stadt die interessierten Bürger an die Hand nehmen, um mit ihnen „die Förderwege zu beschreiten“.

Der Berater aus Greven regte außerdem eine Sanierungsplanung für städtische Immobilien an und ein kommunenübergreifendes Energiemanagement. Es gelte, schnell zu reagieren, wenn neue Fördertöpfe zur Verfügung stehen. Was enttäuschte: An der kreisweiten Online-Beteiligung hatten sich nur rund 600 Bürger beteiligt, aus Tönisvorst kamen spärliche 59 Beiträge.