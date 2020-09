Konzert in St. Tönis : Sommerabend mit Gitarrenklängen im Seulenhof

St. Tönis Im Rahmen der Serie „Live Musik im Seulenhof“ begeisterte die Band „4 good reasons“. Ihr Auftritt war das Abschlusskonzert, der Reihe, die Tönisvorster durch die Corona-Krise begleiten sollte.

Mit dem Titel „Revision“ startet die Formation „4 good reasons“ in den Abend der Serie „Live Musik im Seulenhof“. Es ist das vierte Konzert der Serie, die gemeinsam von Heinz Hox und Ralf Küntges ins Leben gerufen wurde, um in Zeiten der Corona-Pandemie wieder ein wenig Normalität zu bieten. Gleichzeitig ist es auch das Abschlusskonzert.

Die Melodien und Texte von Songs wie unter anderem „Alles nur Leben“, „Believing“, „Du bist alles, was ich brauch“ und „Du tust mir gut“ prägen sich ein. Bei „Endlich Freitag“ kann so mancher Besucher dem Inhalt voll und ganz zustimmen, was auch für „Life goes on“ gilt. Einen festen Stil hat die Band nicht, bewegt sich quer durch die Musikgenres, selbst Reggae fehlt dabei nicht.