Aktion von Stadt, Werbegemeinschaft und IHK : 2G-Bändchen jetzt auch in St. Tönis

2G-Bändchen jetzt auch in St. Tönis

Das Einkaufen in der St. Töniser Innenstadt soll durch die 2G-Bändchen komfortabler werden. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Auch in St. Tönis ist das Einkaufen nun angenehmer, was die Kontrolle des 2G-Status betrifft. 4000 Bändchen mit dem Aufdruck #heimatshoppen liegen bereit.

Ab sofort sind in drei Geschäften sogenannte 2G-Bändchen erhältlich, die in der gesamten Innenstadt bei Einzelhandel, Dienstleistern und Gastronomie für 48 Stunden gelten. Kunden müssen einmal nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind, und bekommen dann ein blaues Bändchen fürs Handgelenk, auf dem der Zeitpunkt der Kontrolle notiert wird.

Die Tönisvorster Wirtschaftsförderung , das Ordnungsamt und die Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ haben die Kontrollbändchen-Aktion gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer ins Leben rufen. 4000 Bändchen mit dem Aufdruck #heimatshoppen liegen bereit in den Geschäften Liebelotte (Hochstraße 22), Moden Pimpertz (Wirichs-Jätzke 2) und Glücksmomente (Krefelder Straße 3).

Gültig sind die Bändchen übrigens auch in anderen Innenstädten, da die IHK dort mit den Ordnungsbehörden zusammenarbeitet: In Kempen, Brüggen, Mönchengladbach, Rheydt und Korschenbroich werden sie ebenfalls akzeptiert. Zu beachten ist jedoch, dass die Bändchen in Mönchengladbach, Rheydt und Korschenbroich nur 24 statt 48 Stunden lang gültig sind.