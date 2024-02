Infotag am Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst Was Schülern am Beruf wichtig ist

Das Forum im Schulzentrum Corneliusfeld füllt sich. 106 Schüler der Q1, aber auch weitere Schüler der Q2 des Michael-Ende-Gymnasiums finden sich ein. „Lebenswege finden – Zukunft gestalten“ ist in großen Buchstaben zu lesen. Der 28. Berufsinformationstag am Michael-Ende-Gymnasium steht an.