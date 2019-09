20 Jahre Verein Bürgerbus : Dreimal bis zum Mond und zurück gefahren

Info

In seinen Anfangsjahren fuhr der Bürgerbus auch in den Stadtteil Vorst. Aufgrund mangelnder Nachfrage ist die Verbindung dann aber eingestellt worden – mit einer Ausnahme: Zum Apfelblütenlauf in St. Tönis im April bietet der Verein einen Shuttle-Service vom St. Töniser Wilhelmplatz zur Gerkeswiese in Vorst an, um die Parkplatzproblematik zu entschärfen.