Tönisvorst : Bürgerbus ist seit 20 Jahren unterwegs

Tönisvorst In der nächsten Woche jährt sich die erste offizielle Fahrt des Bürgerbusses durch St. Tönis zum 20. Mal. Gut 440.000 Fahrgäste haben die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer seit 1999 sicher ans Ziel gebracht.

Am 20. Dezember 1999 rieb sich manch St. Töniser verwundert die Augen: Was war das für ein Fahrzeug, das da auf einmal durch die Wohngebiete fuhr und Leute einsammelte? Es war der Bürgerbus, der das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs erweiterte und die Menschen dort abholte, wo keine Straßenbahn und kein Bus hinfuhren.

Was damals für Verwunderung sorgte, ist heute nicht mehr wegzudenken. Seit 20 Jahren gibt es den Fahrservice von Ehrenamtlern für Bürger, die kein Auto oder keinen Führerschein haben, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Gesundheit nicht mehr selber Auto oder Fahrrad fahren können. Seinen Dreh- und Angelpunkt hat der Bürgerbus am Wilhelmplatz. Von dort geht es über die Ringstraße ins Pippergebiet, zum Schwimmbad, zu Krankenhaus, Altenheim und durch das Wohngebiet Südstraße. Auch das Seidenviertel ist über den Bürgerbus an die Innenstadt angebunden. 46 Haltestellen gibt es im Stadtteil. „Ziel ist, dass niemand weiter als 200 Meter bis zu einer Haltestelle laufen muss“, erklärt Horst Dicken, seit 2015 Vorsitzender des Vereins.