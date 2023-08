Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft 1564 Vorst 19 Teams traten bei den Acker Olympics gegeneinander an

Der Acker bebt wieder. Spiel, Spaß und Spannung sorgten am Samstag, trotz wechselhaft regnerischen Wetters, für ausgelassene Stimmung auf dem Acker an der Oedter Straße in Vorst. Im Rahmen der beliebten Acker Olympics, ausgerichtet von der Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft 1564 Vorst, fanden sich in diesem Jahr ganze 19 Fünfer-Teams zusammen, um den begehrten Wanderpokal zu gewinnen.