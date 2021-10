Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer : 19-Jähriger wird bei Unfall in Vorst schwer verletzt

Tönisvorst Ein 19-jähriger Autofahrer aus Tönisvorst ist bei einem Unfall am Mttwoch schwer verletzt worden. Sein Wagen prallte gegen einen Baum, der junge Mann wurde im Auto eingeklemmt.

Ein 19-Jähriger aus Vorst ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Anrather Straße in Vorst schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der junge Mann mit seinem Auto gegen 17.15 Uhr über die Straße in Richtung Anrath, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sein Wagen gegen einen Baum.