Rathaus in St. Tönis 100.000 Euro für neue Ratssaal-Möbel sorgen für Diskussionen

Die alten Holzstühle knarzen und sind nicht sonderlich bequem, an manchen Tischen sind ganze Holzstücke herausgebrochen, an Ladestationen für Handy, Laptop und Co. ist gar nicht zu denken: Darüber, dass das Mobiliar im Ratssaal und im Kaminzimmer des Rathauses an der Hochstraße in St. Tönis ausgetauscht werden muss, herrschte in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses weitgehende Einigkeit. „Hier muss etwas passieren. Das sind einfach keine Arbeitsbedingungen“, sagte der SPD-Fraktionschef Heinz Michael Horst. Darüber, was der Austausch alles in allem kosten soll, wurde angesichts der Verwaltungsvorlage aber doch diskutiert.