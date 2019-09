Kriminalität in Grefrath und Kempen : Telefonbetrüger geben sich als Polizeibeamte aus

St. Hubert/Oedt Die Betrüger riefen bei Senioren an und forderten, Wertgegenstände und Geld zu übergeben. Dabei gaben sie sich als Polizisten aus.

An den vergangenen Tagen haben unbekannte Betrüger in mehreren Fällen überwiegend Seniorinnen und Senioren in Grefrath, Kempen und Viersen angerufen. Am Montagmittag lagen der Polizei zehn Anzeigen vor. „Die Betrugsmasche variiert: Angeblich festgenommene Einbrecher hätten den Namen des Opfers auf einer ,Einbruchsliste’ notiert. Ein paar Einbrecher seien aber noch unterwegs. Die falschen Polizeibeamten am Telefon drängen ihre Opfer dazu, Geld und Wertgegenstände zusammenzusuchen und später einem Abholer zu übergegen“, so Polizeisprecher Wolfgang Goertz. Mit dieser Masche hatten die Betrüger bereits am Freitagabend an der Stendener Straße in St. Hubert Erfolg. Goertz: „Die Täter setzten ihr Opfer derart unter Druck, dass die junge Frau Geld und Schmuck zusammensuchte und in einer Tüte vor die Haustür stellte, die sie nach Anweisung der Betrüger verschloss.“ Als sie dann noch den Notruf 110 anrief und der sich meldende Polizeibeamte die Geschichte bestätigte, hegte die Frau zunächst keinen Verdacht. „Wie sich jedoch zeigte, hatten die Täter die Leitung der Frau angezapft. Als sie die 110 wählte, wurde sie wieder mit den Betrügern verbunden“, so der Polizeisprecher