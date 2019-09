Neue Sonderausstellung im Niederrheinischen Freilichtmuseum : Die Technisierung der Landwirtschaft

Grefrath Von der Feldarbeit mit Muskelkraft, kleinem Gerät und Tieren hin zum Einsatz immer effizienterer Maschinen — das Niederrheinische Freilichtmuseum zeigt in einer Sonderausstellung, wie die Landwirtschaft immer technischer wurde.

Morgens um zwei aufstehen, den Röhrenkessel aufheizen, damit er vier Stunden später einsatzbereit ist, und ihn dann den ganzen Tag am Laufen halten. Gegessen wird im Stehen neben der Lokomobile, die Maschine braucht stetig Wasser und Kohle in rauen Mengen. Zwölf bis 14 Stunden dauert ein normaler Arbeitstag. Auch mit dem Einsatz von Maschinen war die Landwirtschaft noch beschwerlich – aber immerhin deutlich leichter als zuvor. Wie die Technisierung der Landwirtschaft in der Region bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts vorangeschritten ist, zeigt der Kreis Viersen in der Sonderausstellung „Triumph der Maschinen“ im Niederrheinischen Freilichtmuseum.