Solinger versuchten auf E-Scootern vor der Polizei zu flüchten : Zwillingsbrüder wegen Drogenhandel vor Gericht

Solingen/Wuppertal Für die Streifenpolizisten waren die Zwillingsbrüder alte Bekannte – sie waren erst kurz zuvor aus der Haft entlassen worden und gerade wieder bei ihrer Mutter eingezogen.

Das Duo war mit E-Scootern unterwegs und einer der beiden in Solingen aufgewachsenen Männer hatte noch versucht, mit „Starkstrom“ davonzufahren. Der motorisierte Fluchtversuch misslang, derweil landeten ein paar Tütchen mit Heroin auf der Straße. Sein Zwillingsbruder hatte die erfolglose Flucht erst gar nicht gewagt, seither sitzen die beiden 44-Jährigen in Untersuchungshaft. Für die Streifenpolizisten waren die Zwillingsbrüder alte Bekannte – sie waren erst kurz zuvor aus der Haft entlassen worden und gerade wieder bei ihrer Mutter eingezogen.

Schrank, Schreibtisch und Regale im Jugendzimmer: Bei der Hausdurchsuchung hatten Ermittlungsbeamte nahezu überall etwas gefunden. Angefangen mit einer Blechdose, in der 43 Gramm Heroin aufbewahrt wurden. Gleich nebenan auf dem Schreibtisch stand der zum Strecken benutzte Küchenmixer. Im Schrank kamen 15 Fläschchen mit Methadon zum Vorschein. Dazu noch Kokain in einer Schachtel und auf der Fensterbank: Am Ende blieb kaum ein Ort, an dem man keine Drogen gefunden hatte.