Bergfest in Solingen-Mitte Zweite Halbzeit beim Sparkassen-Neubau

Für Christof Teige vom Stuttgarter Architekturbüro Auer Weber ist das Bergfest – von Alters her das Richtfest – jedenfalls wie für Stefan Grunwald ein Wendepunkt. „Vom Rohbau zum Ausbau des komplexen Projektes“, so Teige. Schon bald wird „das Gesicht des Hauses erkennbar sein“. Dann nämlich, wenn die Fassade aus Naturstein angebracht wird. Insgesamt besteht der Neubau aus drei Teilen mit unterschiedlichen Höhen. Drei, vier beziehungsweise fünf Geschosse werden errichtet. Die künftige zweigeschossige Kundenhalle mit Eingang an der Peter-Knecht-Straße/Straße Am Neumarkt mit Blick zum Neumarkt „wird das Herzstück des Neubaus“ darstellen. Christof Teige: „Die lärmintensiven Bauarbeiten sind größtenteils vorbei. Jetzt steht die zweite Halbzeit an.“