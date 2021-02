Pandemie in Solingen : Coronavirus: Zwei weitere Todesopfer

Solingen Zwei weitere Todesfälle sind in Verbindung mit dem Coronavirus in Solingen zu beklagen. Dabei handelt es sich um eine über 75-jährige beziehungsweise eine über 80-jährige Person.

(uwv) Zwei weitere Todesfälle sind in Verbindung mit dem Coronavirus in Solingen zu beklagen. Dabei handelt es sich um eine über 75-jährige beziehungsweise eine über 80-jährige Person. Damit ist die Zahl der Todesopfer auf nunmehr 138 gestiegen. Dies teilte der Stadtdienst Gesundheit am Dienstag mit. Wieder leicht gesunken ist der Inzidenzwert, und zwar von 112,4 auf 110,5 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. Demnach wurden in den vergangenen sieben Tagen 176 Corona-Neuinfektionen gezählt. Aktuell sind 277 Personen nachgewiesen infiziert, 27 Patienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern behandelt. In Quarantäne befinden sich derzeit 837 Personen.