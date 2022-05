Sechs Verhandlungstage angesetzt : Zwei Solinger wegen Betrug und Diebstahl vor Gericht

Solingen/Wuppertal Schwerer Bandendiebstahl und Betrug: Das wirft die Staatsanwaltschaft zwei Angeklagten aus Solingen vor. Die Frau und der Mann sollen gemeinsam mit zwei Mittätern an vielen Taten beteiligt gewesen sein.

Die erste angeklagte Tat reicht zurück bis ins Jahr 2019, da sollen die mittlerweile 31-Jährige und der 41-Jährige in ein Nutzfahrzeug eingebrochen sein, um daraus hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Im November 2019 soll es einen ähnlichen Einbruch in ein Fahrzeug in Wuppertal gegeben haben. Hier sollen die Täter unter anderem ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeug entwendet haben.

Nach einem weiteren Diebstahl im Dezember 2019 fehlten in einem Nutzfahrzeug etliche Werkzeuge im Wert von insgesamt 2000 Euro. Nur wenige Wochen später sollen die Angeklagten in Solingen erneut aus einem Handwerkerfahrzeug diverse Utensilien im Wert von 7000 Euro gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten außerdem vor, im Februar 2020 ein Auto im Wert von 20.000 Euro entwendet zu haben.

Im Dezember 2020 soll der Einbruch in einen Proberaum in der Broßhauser Straße gefolgt sein. Dort waren Musikinstrumente und technisches Equipment im Wert von 50.000 Euro gestohlen worden. Da die Ermittlungen schnell den Verdacht begründeten, dass eine durch mehrere Beteiligte begangene Tatserie vorliegen könnte, wurden bei der Polizei Wuppertal die Ermittlungskommission „Probe” gegründet und die Ermittlungen intensiviert. Diese führten später zu dem Erlass der Haftbefehle.

Zuvor hatte es allerdings weitere Diebstähle in Solingen und andernorts gegeben, die den Angeklagten nun ebenfalls zur Last gelegt werden. So wurden im Februar 2020 zwei Autos aufgebrochen, wenige Wochen später sollen sie in Köln ein Lastenfahrrad gestohlen haben. Die Solinger sollen außerdem Waren im Internet bestellt haben, ohne sie zu bezahlen.