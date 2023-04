Zwei Solinger veranstalten die BND-Rallye Auf der Suche nach der Glückseligkeit

Er hatte sie in der Hand, die verschollen geglaubte „Formel für Glückseligkeit und Reichtum“. Aber so überraschend, wie das Schreiben von Albert Einstein an die Stadt nach rund 120 Jahren wieder aufgetaucht war, so prompt wurde es gestohlen – und Oberbürgermeister Tim Kurzbach muss seine Pläne fürs Vergolden der Müngstener Brücke und einen Gewerbesteuer-Hebesatz von null begraben. Man merkt dem Roadbook der BND-Rallye an, wie viel Spaß Marc Baehr beim Formulieren hatte. Spaß, der sich auf die Teilnehmer der neuen Rallye übertragen wird, die er und Timm Kronenberg vom 3. bis zum 10. Juni veranstalten.