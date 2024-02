Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Hilfsbereitschaft ist ungebrochen

Moralische Unterstützung für die Bevölkerung aus der Ukraine erhoffen sich Josef Neumann und Mitorganisatorin Agnieszka Moranska-Röder vom Verein „Helfende Schirme“ wiederum von den Veranstaltungen des Wochenendes in Solingen – unter anderem einer Mahnwache und anschließenden Kundgebung am Rathaus. Josef Neumann will übrigens in Kürze wieder in die Ukraine aufbrechen – nach Kiew und „Orte im Frontbereich“, wie er berichtet: Dabei gehe es einmal mehr um Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, der Lagebeurteilung und um den Austausch mit anderen Hilfsorganisationen.