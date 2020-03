In Unterburg und Ohligs : Zwei Geldautomaten in Solingen gesprengt

Foto: Gianni Gattus

Solingen In der Nacht zu Sonntag wurden innerhalb von rund zwei Stunden zwei Geldautomaten gesprengt – gegen 4 Uhr in Unterburg sowie gegen 6.10 Uhr auf der Hildener Straße in Ohligs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(gra)