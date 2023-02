Volksfest in Solingen Stadt prüft zwei alternative Ideen für das Dürpelfest

Dabei seien verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. So müsse es jeweils ein Sicherheitskonzept geben, das dem Veranstaltungsort und der hohen Besucherzahl gerecht werde, etwa Fluchtwege aufzeige. Aber auch die Infrastruktur spiele eine Rolle, zum Beispiel bei Wasser und Strom. Zuletzt habe die OWG signalisiert, dass für sie die Obere Hildener Straße grundsätzlich denkbar sei, so die Stadt. Die Prüfung habe begonnen, Ergebnisse lägen in den nächsten Tagen vor. In einer ersten Einschätzung von Ordnungs- und Sicherheitsbehörden böte die Obere Hildener Straße ausreichend Platz. Detailfragen seien aber noch offen.