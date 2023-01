Zustimmung und Skepsis in Solingen Neue Arena-Pläne lösen geteiltes Echo aus

Von Zustimmung bis Skepsis – die Nachricht, dass beim Projekt einer modernen Arena Bergisch Land gegebenenfalls externe Investoren einsteigen könnten und der Bau selbst nicht mehr unbedingt am Weyersberg, sondern möglicherweise genauso gut an einem anderen Standort innerhalb der Stadt denkbar wäre, hat in der Solinger Öffentlichkeit ein geteiltes Echo hervorgerufen. So reagierte der Handball-Bundesligist Bergischer HC am Donnerstag beispielsweise mit einem dicken Lob für die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung. Und auch bei CDU und SPD überwogen die positiven Reaktionen, während sich die Grünen weiterhin skeptisch zeigten.